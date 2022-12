Ivonne Montero se quema las córneas: "Ya no tenía visión" ¿Daño permanente?

Ivonne Montero está devastada y literalmente con los ojos llorosos, pues la famosa reveló que se quemó las córneas por un descuido que podría costarle la vista.

Y es que la famosa compartió en sus redes una foto en la que sale con un ojo parchado y con el otro extremadamente rojo, mientras tiene la boca tapada. Acompañó la imagen con el mensaje: “un descuido fatal familia… ¡Mándenme sus buenos deseos!”.

Tras dar lástima en redes, Ivonne Montero dio una entrevista a “De Primera Mano” en la que reveló que se quemó las córneas con sus lentes de contacto, pues les puso gotas para los ojos en vez de la solución creada específicamente para conservarlos.

“Yo no lleve el agua salina, la olvidé y se me hizo muy fácil ponerlas en gotas para los ojos. Dejé los lentes en gotas para los ojos”, dijo Montero, dejando claro que su ocurrencia fue grave.

Esto le causó una severa irritación y cuando se los retiró se dio cuenta que veía borroso: “me quemé ambas coreanas. Yo veía ya borroso, al final me los quité y cuál es la sorpresa que yo ya no tenía visión; ya nada más veía sombras, luces, no identificaba y súper preocupada".

Para su buena suerte, el daño no es permanente y ya está en tratamiento para corregir el daño de sus membranas oculares.