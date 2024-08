Jack White se suma al Corona Capital 2024 reemplazando a Queen of the Stone Age

Excelentes noticias para todas esas personas amantes de la música indie que luchan por aparentar juventud, pues se dio a conocer que Jack White se suma al cartel del Corona Capital 2024 como el reemplazo de Queen of the Stone Age.

Cabe recordar que fue la semana pasada cuando Queens of the Stone Age anunciaron que ya no se van a presentar en el Corona Capital 2024, porque su líder Josh Homme estaba mal de salud y tenía que recuperarse.

“QOTSA lamenta anunciar la cancelación o reprogramación de todos los conciertos restantes de 2024, Josh (Homme) no ha tenido elección debido a que debe priorizar su salud y recibir los tratamientos médicos necesarios durante lo que queda de este año”, se informó.

Aunque los chavorrucos con las rodillas más adoloridas quedaron decepcionados, sus reumas punzaron de felicidad porque ahora el festival dio a conocer que el mismísimo Jack White va a ser quien reemplace a la banda.

Por medio de las rede sociales del Corona Capital 2024, el evento de Ocesa informó que Jack White será quien tome el lugar de Queen of the Stone Age, lo cual sería la primera visita del ex integrante de The White Stripes a la Ciudad de México desde hace cinco años.

Jack White se presentará en el Estadio GNP Seguros, antes el Autódromo Hermanos Rodríguez, el próximo domingo 17 de noviembre, día en el que también actuarán artistas como Empire of the Sun, Sophie Ellis-Bextor y Paul McCartney.

No es la primera vez que Jack White asiste al Corona Capital, pues su primera participación en el festival para la gente indie fue en 2014, además de que en 2019 asistió junto con The Raconteurs.

Así que, Si quieres ver a Jack White al Corona Capital 2024 y terminar de acabare el cartílago de las rodillas brincando al ritmo de “Seven Nation Army”, aprovecha la Concert Week al 2x1 de Ticketmaster, de la cual te damos los detalles aquí.