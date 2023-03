Jacqueline Bracamontes presume cómo le hace el lunch a sus hijas... y se burlan de ella: "lo hacen las nanas"

Jacqueline Bracamontes dejó claro que es una de las whitexicans más inventadas de la farándula mexicana, pues compartió un video en el que presume cómo le hace muy temprano el lunch a sus hijas… pero con la ayuda de varias nanas que le dejan literalmente todo hecho para que no mueva ni un dedo.

En el video, que en su quizás sonaba épico en su mente, Jacqueline Bracamontes compartió cómo es para ella hacer 5 lonches a las 6:30 de la mañana… spolier alert: se despierta y otras personas ya los hicieron.

¿Poco tiempo para preparar 5 lunchs a las 6:30 am?



Jacqueline Bracamontes te enseña cómo 🤡🫵🏽 pic.twitter.com/cy3r3cJAD0 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 15, 2023

“Todo el mundo me pregunta: '¿Cómo le haces para hacer 5 lonches en la mañana, a las 6:30 de la mañana'? Obviamente no lo hago sola, tengo gente que me ayuda, de verdad que son lo máximo, pero ya saben qué es lo que tienen que hacer”, pronuncia Jacqueline Bracamontes en el video.

Os ahorro ver el vídeo: se encarga la chacha https://t.co/llt5Rgr73L — ElSancho 🎮🎞🚗 (@mr_elsancho) March 15, 2023

Como era de esperarse, los fans no tardaron e burlarse de ella y de destrozarla en redes sociales, pues la criticaron por whitexican y señalaron que cualquiera podría hacer tal cantidad de lonches tan temprano si sus empleados se los hacen.

“Resumen: mi muchacha se levanta a las 4 y tiene listo todo”, “Fácil, quién como ella que tiene varias nanas”, “Tengo tres ayudantes, dice”, “Debe de ser una de las mejores amigas de Debayle”, “claramente esta whitexican es una prófuga del ácido fólico”, le dijeron.