¿Jaden Smith será Spider-Man de Miles Morales? Esto se sabe (FOTO)

Tras la euforia que provocó Spider-Man: No way home, ahora los fans del “Hombre araña” esperan al Spider-Man de Miles Morales.

Recientemente surgió el rumor de los posibles actores que interpretarían a Spider-Man de Miles Morales en su versión Live-Action, uno de los nombres que más sonaron fue el de Jaden Smith, hijo de Will Smith.

¿Jaden Smith será Spider-Man de Miles Morales?

Lo que avivó más los rumores sobre la posible participación de Jaden Smith en Spider-Man de Miles Morales fue que el propio actor y cantante publicó una fotografía en sus redes sociales disfrazado del “Hombre araña”.

La imagen fue acompañada de la siguiente leyenda: “Wya, estoy tratando de columpiarme”, se lee en el mensaje de redes sociales.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

Hasta el momento solo se trata de rumores y no se ha dado ningún anuncio oficial sobre el Live-Action de la película ni tampoco sobre su presunto protagonista. Por ahora solo se tiene programado el estreno de “Spider-Man: Across the spider verse”, primera parte de la secuela ganadora del Oscar “Spider-Man: Into the spider verse”.

Cabe recordar que Jaden Smith participó en la banda sonora del videojuego “Spider-Man: Miles Morales” en el 2020 con el tema “I'm Ready”.

