Jamie Dornan, actor de 50 sombras de Grey, fue hospitalizado por extraña enfermedad a causa de un animal

El actor Jamie Dornan, famoso por protagonizar la saga de 50 sombras de Grey, está hospitalizado debido a una enfermedad que le provocó una toxina de un animal.

Uno de los amigos del actor, Gordon Smart, asistió al podcast The good, the bad and the unexpected, en donde contó que él y un grupo de amigos, en el que estaba el protagonista de 50 sombras de Grey se fueron de vacaciones a Portugal el año pasado.

¿Qué le pasó a Jamie Dornan?

De acuerdo con lo que relató su amigo, Jamie Dornan y su amigo estaban bebiendo vino y martinis cuando de repente empezaron a sentir un hormigueo en la mano y brazo izquierdo, lo que les hizo pensar que estaban teniendo el inicio de un ataque cardíaco.

Ambos fueron trasladados al hospital y aunque Gordon salió primero, Jamie Dornan seguía hospitalizado.

Sin embargo, no se trataba de un paro cardiaco, sino de una reacción alérgica a un animal, ya que tanto el actor como su amigo estuvieron en contacto con orugas procesionarias, cuyos pelos contienen una proteína irritante que puede causar erupciones, dolor en la piel, ojos y garganta, y en casos raros, reacciones alérgicas.

"Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció. Y me encontré en la parte trasera de una ambulancia", dijo el intérprete de Christian Grey a su amigo.

Gordon Smart leyó la información que el médico le envió sobre estos insectos y considera que fueron muy afortunados porque el incidente no pasó de un susto. "Resulta que en los campos del sur de Portugal hay orugas que matan a los perros de la gente y provocan infartos a hombres de 40 años. Resulta que rozamos orugas procesionarias y tuvimos mucha suerte de salir vivos", afirmó.