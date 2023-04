Jamie Lee Curtis apoya a Karol G por crítica a revista por pasarse de Photoshop en sus fotos

Karol G destrozó a la revista GQ por meterle muchísimo Photoshop a las fotos que el tomaron para su portada, pues la cambiaron completamente, adelgazándola en exceso. Esto indignó a muchísima gente, entre ellas la actriz ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, lamentó Karol G.

A mi me aterra que GQ no sólo editara tan horrible la cara de Karol G en esas fotos sino también el cuerpo, o sea si o si querían ponerla más delgada, preocupante que las revistas en 2023 sigan con la exclusión de los diferentes cuerpos de la mujer.



RESPECT KAROL G pic.twitter.com/pufEWvNQ05 — Esteban Guzmán (@Estebandavid567) April 6, 2023

“A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, agregó.

Tras ello, Jamie Lee Curtis emitió un mensaje de apoyo a Karol G, señalando que la revista GQ cometió un “genocidio” contra la belleza natural.

https://twitter.com/search?q=karol%20g%20GQ&src=typeahead_click&f=top

“Estoy tan feliz de que Karol G esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos, no somos IA, y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”, señaló la ganadora del Oscar.

“Hay algunas personas que hablan mucho como Justine Bateman, Andie MacDowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmético quiere que te mires en el espejo y te odies, y luego creas su mier**”, remarcó.