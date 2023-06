¿Jennie de BLACKPINK será Luna Snow en una serie de Marvel?

El Universo Cinematográfico de Marvel quizás perderá a Tenoch Huerta por las múltiples acusaciones de agresión sexual que están saliendo en su contra, pero podría ganar un elemento mucho más potente: Jennie, de BLACKPINK.

Jennie de BLACKPINK, quien recientemente debutó como actriz en la serie de HBO “The Idol”, podría interpretar a una heroína de origen asiático que formará parte del grupo conocido como The Agents of Atlas.

Según el medio coreano Dispatch, Jennie interpretaría a Seol Hee, quien es mejor conocida Luna Snow, un personaje que tiene la habilidad de controlar el hielo.

Luna Snow no formaba parte de The Agents of Atlas, pues el grupo original debutó en el “What If #9”, en junio de 1978, sino que el personaje se incorporó después. Además, Seol Hee apareció en “Marvelverse” y en el videojuego “Marvel Super War”.

Luna Snow. Especial

Además, los rumores de la incorporación de Jennie de BLACKPINK incrementaron cuando los fans se percataron de que las estrellas asiáticas del MCU, como Fala Chen, Claudia Kim y Benedict Wong, comenzaron a seguir a la diva del k-pop en Instagram, lo cual suele ser un indicador de que los famosos van a trabajar juntos en algún proyecto.

Para aclarar todos los rumpres y especulaciones de que Jennie interpretará a Luna Snow, el Daily Mail consultó a la agencia de BLACKPINK, YG Entertainment, sobre el presunto fichaje d la diva del k-pop.

“No es cierto que Jennie haya recibido una oferta para protagonizar un proyecto de Marvel”, respondió la compañía, rompiendo los corazones y esperanzas de todos los fans de los productos coreanos.