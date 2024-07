Jennifer Garner se queda atrapada en un elevador por más de una hora y comparte su aterradora experiencia | VIDEO

Jennifer Garner se quedó atrapada en un elevador por más de una hora en la San Diego Comic Con este sábado, justo después de asistir a la conferencia de Deadpool & Wolverine, película donde la famosa participa al retomar su rol como 'Electra'.

La San Diego Comic Con es conocida por ser la convención anual de comics más importante en el mundo geek, donde este año no solo Marvel presentó a Robert Downey Jr. como Dr. Doom, sino que vimos por primera vez a Jennifer Garner en el importante evento.

Sin embargo, la primera convención de la famosa, no fue ideal por un accidente que sufrió la celebridad en camino a un conversatorio con fanáticos, lo cual documentó la famosa en sus redes sociales, revelando así los momentos de angustia que experimentó.

Jennifer Garner se queda atrapada en un elevador

El sábado, uno de los paneles de Marvel Studios reunió al cast de estrellas de la película Deadpool & Wolverine, donde vimos no solo a los protagonistas, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, sino a Emma Corrin, Wesley Snipes, Channing Tatum, Dafne Keen y Jennifer Garner.

Sin embargo, Garner no pudo disfrutar por completo su primera convención, pues en camino al camerino, el elevador en el que se encontraba junto a algunas personas más, se quedo atascado por más de una hora.

"Hola chicos... emm estamos atorados en este elevador. Podría usar a un "Wolverine" o a un "Deadpool" o a quien sea. Sí, estamos buscando unas escaleras", comentó en un video que publicó en su Instagram, donde apenas llevaba un par de minutos en el elevador.

La famosa trató de mantener la buena actitud a través del tiempo, pues ella y las diez personas que la acompañaban, creían que dentro de tan solo unos minutos se solucionaría el inconveniente. Sin embargo, el paso del tiempo y el colar al interior, generó angustia.

Fue tras 45 minutos en el encierro que llamaron al número de emergencias para solicitar apoyo, pues ninguno de los organizadores lograban dar con ellos para salvarlos. Jennifer Garner incluso cantó 'Like A Prayer' de Madonna, la canción estelar de la tercera película de Deadpool.

Fue después de 1 hora con 12 minutos que terminó la experiencia claustrofóbica de Garner, quien para ese momento se encontraba sentada en el piso. Los bomberos y rescate de San Diego llegaron para ayudar a la famosa y su equipo a salir del elevador.

Entre los comentarios, el público mostró su preocupación a Jennifer Garner con mensajes como: "Ok, no hay manera, cómo es que te mantuviste tan calmada todo este tiempo", "¡estaba súper calmada pero imagino que fue muy estresante!", "me dio un ataque de pánico tan solo ver esto" y "¡Lo hiciste divertidísimo!".