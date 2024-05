Jennifer López, devastada por la cancelación de su gira, entre rumores de divorcio con Ben Affleck

Jennifer López dio a conocer la cancelación de su gira This Is Me... Live, en medio de las fuertes especulaciones sobre su relación con Ben Affleck, pues muchos aseguran que hay un divorcio en puertas para la pareja a partir de recientes videos y fotos donde se les ha visto lejos de la etapa de luna de miel.

Recientemente, la compañia Live Nation, la cual se encarga de la mayor parte de los conciertos y festivales en Estados Unidos, dio a conocer que Jennifer López ya no realizaría el tour que se tenía pensado iniciar en menos de un mes, lo cual desbocó nuevamente rumores sobre su vida íntima.

Si bien JLo no ha dicho demasiado sobre su matrimonio con Ben Affleck recientemente, pues ha decidido dividir su vida privada de su trabajo como artista, sí indicó que dejaría de lado su gira próxima para enfocarse en sus seres queridos.

Jennifer López habla de la repentina cancelación de su gira

Este año, Jennifer López no llevará a cabo la gira que planeaba para el verano, pues Live Nation anunció que This Is Me... Live, ha sido cancelada. Esto ya que la artista ha decidido "enfocarse en sus hijos, familia y amigos cercanos".

“Estoy completamente desconsolada y devastada por defraudarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que lo compensaré y que volveremos a estar juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…”, expresó sobre la cancelación de la gira que tenía pensado presentar en alrededor de 30 fechas por el territorio americano.

El tour tenía pactado iniciar el 26 de junio en Orlando, Florida y terminar el 31 de agosto, en Houston, Texas. Además, los boletos ya estaban a la venta., aunque el recorrido se había acortado por "problemas en la ruta" que el público interpretó como malas ventas en los recintos.

Ante esto, la organización indicó que si los accesos a los conciertos fueron adquiridos por medio de Ticketmaster, serán reembolsados de manera automática. Sin embargo, para quienes los hayan comprado por medio de sitios de reventa de terceros, los fanáticos tendrán que ponerse en contacto con el punto de compra para obtener detalles de la posible devolución.

La gira era en apoyo al noveno álbum de estudio de JLo, This Is Me... Now; sin embargo, renombraron la gira recientemente como This Is Me… Live: The Greatest Hits Tour, la cual es su primera gira en arenas de América del Norte en cinco años para celebrar su trayectoria musical.

Antes de la cancelación de la gira, se habló sobre bajas ventas en los boletos para la misma, así como especulaciones sobre problemas maritales entre Ben Affleck y Jennifer López.