Jennifer Lopez es fan de Menudo, afirma Miguel Ángel Cancel: 'quiere foto'

Jennifer Lopez es una de las celebridades más detestadas del momento, pues fue cancelada tras el desplante que le hizo a una reportera en la Met Gala 2024. No obstante, aunque es una de las principales famosas detestadas de la campaña Block Out, su reciente visita a México dejó claro que pese a ello sigue tienen miles de “simps” y seguidores que le aplaudirán cada cosa que haga… y al parecer uno de ellos es Miguel Ángel Cancel, ex integrante de Menudo.

Y es que Miguel Ángel Cancel salió a afirmar a “Ventanenado” que a JLo le encanta Menudo y que es fan de la extinta agrupación boy band puertorriqueña.

En entrevista con el programa de Chapoy, Miguel Ángel Cancel afirmó que durante el reencuentro de Menudo, los integrantes estaban en Nueva York "haciendo Today Show, un show matutino, y ella vive en Nueva York… vivía bien cerquita del edificio de la estación".

Ante ello, cuando Jennifer Lopez se enteró de que Menudo estaba en el programa, "ella llama a la estación, y JLo cuando dice algo hay que respetarla".

Los integrantes de Menudo ya se iban a ir, pero alguien les dijo que se tenían que esperar "porque Jennifer Lopez viene, Jennifer Lopez es fanática de ustedes y quiere tomarse una foto".

Tras contar esa “patoaventura”, Miguel Ángel Cancel habló acerca de sus inicios musicales y su integración a Menudo.

"Como yo cantaba en el colegio, en la iglesia donde vivía, vivía también una muchacha en el edificio, y ella cantaba, era la primera voz de un grupo llamado Aquamarina", dijo

Agregó que se hizo amigo de los integrantes de Menudo: "y me escuchaban siempre cantar, y un día me llaman 'Miguel, apréndete este tema'. Me lo aprendo, lo canto y me dicen 'El sábado vamos a ir a un ensayo de Menudo'".

Por ello, el productor de Menudo, Edgardo Díaz, le dijo a su mamá que si a su hijo pequeño le interesaría formar parte del proyecto… y el resto es historia.