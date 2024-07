Joker 2: Nuevo tráiler muestra el amor y locura que une a Joaquín Phoenix y Lady Gaga

Este martes, llegó un nuevo tráiler de Joker 2: Folie Á Deux, con lo que tenemos un mejor vistazo a la historia que veremos protagonizar a Joaquín Phoenix junto con Lady Gaga y podemos ver un poco más de la esencia de musical que manejará la cinta en esta ocasión.

Durante el nuevo avance de Joker 2: Folie Á Deux, podemos ver a los protagonistas, El Guasón y Harley Quinn, improvisar algunas canciones y gozar de su amor, todo con una lúgubre versión de "For Once In My Life", tema original de Stevie Wonder.

La recepción del público es positiva en su mayoría, después de que surgieran varias dudas alrededor de qué tan buena idea era convertir la historia del mayor villano de Batman en un musical. En el tráiler vemos el baile y el canto en dosis adecuadas, lo que ha conseguido intrigar al público.

Tráiler de 'Joker 2: Folie Á Deux'

te puede interesar Joker 2: Los mejores MEMES por el estreno del tráiler de Folie à Deux

¿De qué trata 'Joker 2: Folie Á Deux'?

De acuerdo con lo que podemos ver en el nuevo tráiler, parece que la historia se desarrollará durante el juicio de Arthur Fleck, un momento en el que su persona es admirada por muchos a pesar de haber asesinado a un reconocido presentador de televisión durante un programa en vivo. Así, mientras muchos lo consideran un mártir, otros lo ven como alguien peligroso de quien cuidarse.

Por su parte aparece Harley Quinn, la pareja icónica de Joker, quien revela su admiración al confesarle que "por primera vez en su vida, no se ha sentido sola". Así, la psicóloga logra sacar a su amado de la cárcel, una escena que promete mucho caos y acción.

Al final, podemos ver que Joker tiene su programa de comedia en vivo, en compañía de Harley. Sin embargo, se desconoce si esto es una alucinación o si de alguna manera sucederá.

¿Qué les pareció el nuevo trailer de #Joker2 ? pic.twitter.com/AzCrXxV5Wa — The Top Comics (@TheTopComics) July 23, 2024

¿Cuándo se estrena 'Joker 2: Folie Á Deux'

Joker 2: Folie Á Deux se estrenará en cines a nivel mundial el próximo 4 de octubre de 2024. Hasta el momento, se desconoce si habrá algún material coleccionable o evento especial para celebrar la llegada de la secuela de la exitosa película de Todd Phillips, donde conocemos a un Guasón mucho más fiel a los comics.

Elenco de 'Joker 2: Folie Á Deux'