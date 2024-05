Jorge Falcón revela que rechazó trabajar con Eugenio Derbez ¿por sus polémicas declaraciones?: 'no es mi línea'

Jorge Falcón es sin duda uno de los comediantes más grandes que han salido de México y ahora el famoso hizo una revelación que tiene a todos los fans impactados, pues confesó que rechazó trabajar con Eugenio Derbez por ¿sus recientes polémicas declaraciones?

Y es que esta semana, Eugenio Derbez fue severamente criticado por usar sus redes para compartir un mensaje político llamando a votar a los jóvenes, emitiendo una serie de calificativos hacia los partidos políticos y por lo cual la gente lo calificó como un “clasista”.

Ahora, Jorge Falcón ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para su programa “El minuto que cambió mi destino”, en el que reveló que no quiso trabajar con el padre de Aislinn y José Eduardo por estos duros motivos que te contamos a continuación.

Durante la charla con el autodenominado “periodista de las exclusivas”, Jo-Jo-Jorge Falcón contó muchas cosas que han sucedido a lo largo de su vida y de su carrera; no obstante, lo que le llamó la atención a los amantes del chisme fue que peluseó a Eugenio Derbez.

No obstante, Jorge Falcón no “abrió” la oportunidad de laborar con Derbez debido a sus recientes polémicas referentes a la política que le están costando muchos seguidores, sino porque afirmó que su comedia no es de su estilo.

El famoso comediante relató que lo invitaron a participar en “LOL”, el reality de comedia de Derbez que genera duda entre los fans respecto a por qué tiene tantas temporadas. Jorge Falcón señaló que no él es una de las personas a las que no les gusta ese programa por la comedia vulgar que maneja y el uso desmedido de palabras altisonantes.

"Me invitaron una vez a su programa (con Eugenio Derbez) a hacer cosas con comediantes y cosas a una casa (participar en LoL). Me invitó pero le dije que no, no es mi línea", señaló Jorge Falcón.

Pese a ello, Jorge Falcón remarcó que considera que Eugenio Derbez es una persona muy creativa y lo puso al nivel de famosos como Roberto Gómez Bolaños, Capulina y Ernesto Cano.

Finalmente, Jorge Falcón lamentó que la comedia actual es muy simple para su gusto y dijo que los standuperos son muy básicos:

"La gente se ríe de cosas muy simplonas, muy tontas para mí... ese tipo de público que no es el mío. Cuando ves mi público no son jovencitos, son personas que van a reír y van a disfrutar. Que saben que no me voy a meter con ellos", expresó Jo-Jo-Jorge Falcón.