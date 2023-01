Jorge Lozano envía mensaje a Shakira tras canción: "pudiendo tener caviar se conforma con frijoles"

Jorge Lozano, conocido conferencista de superación personal y parejas, le mandó un mensaje de aliento a Shakira, en el que aplaude que haya hecho su canción de tiradera a Piqué.

Jorge Lozano llamó a Shakira “loba asesina”, después de que en su canción la cantante diga: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

El también influencer señaló que Shakira destruyó a Piqué con su canción que grabó con Bizarrap.

En una sola canción enterraste a tu ex, a su ex y al de todas. Hasta tu pobre suegra salió raspada, eso les pasa por patearle la reja a una loba enjaulada

Asimismo, Jorge Lozano le dio a entender a Shakira que Piqué al engañarla demostró lo que verdaderamente es y es alejó solo.

"Yo sé que a veces te cansas de sanar, de perdonar y de todo eso, a veces solo tienes ganas de traumatizarlos de regreso. No importa si fue con una colombiana, una francesa o una española, es como si la basura se hubiera sacado sola”, dijo el influencer.

Jorge Lozano indicó que Shakira buscó las cosas correctas en la persona incorrecta. “Y se pueden burlar de ti subiendo fotos en calzones, tú déjalos mamacita, hay gente que pudiendo tener caviar se conforma con frijoles”, dijo.

Mamacita, no queda más que desearle que le vaya bien y tenga buena suerte, no vaya a ser que regrese. Shakira querida, no te queda más que seguir adelante, y si alguien se quedó en tu pasado es porque tu futuro le quedaba grande