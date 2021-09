José Andrëa, exvocalista de Mägo de Oz, tendrá una peligrosa cirugía de "vida o muerte"

José Andrëa, exvocalista de la banda Mägo de Oz, reveló que será sometido a una peligrosa cirugía de emergencia de “vida o muerte”, la cual tiene "70 por ciento de posibilidades de no salir bien".

Así lo reveló el mismo José Andrëa, quien detalló que la peligrosa cirugía es necesaria debido a los problemas de salud que padece por tener pancreatitis.

Fue desde el pasado 5 de agosto que José Andrëa, exvocalista de Mägo de Oz, subió a sus redes una foto en la que aparece en el hospital realizándose diversos estudios, la cual acompañó del esperanzador mensaje: "Todo irá bien".

¿De qué van a operar a José Andrëa, ex Mägo de Oz?

No obstante, el diagnóstico de José Andrëa empeoró y, en una entrevista que dio al programa MariskalRock, detalló que tiene una enfermedad en el aparato digestivo, por lo que el próximo jueves tendrá una cirugía de "vida o muerte".

El cantante reveló que la cirugía es debido a la aparición de dos eventraciones y que su doctora le advirtió que la operación tiene un "70 por ciento de posibilidades de no salir bien", por lo que le sugirió "ir arreglando sus cosas y poniendo todo en orden".

"Estuve hablando con los antiguos componentes de Mägo de Oz, he hablado con todo el mundo y dejado las cosas más o menos arregladas. He estado con mis hijos… estoy haciendo las cosas que tienes que hacer cuando te han dicho que estás desahuciado, pero no me lo creo", dijo.

Pese a ello, José Andrëa tiene esperanza de que la cirugía saldrá bien: "cuando salga, que saldré, empezaremos de nuevo a tope y a trabajar a muerte", anunció.