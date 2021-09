¿De qué murió Natasha Moctezuma, hermana menor de Frida Sofía?

Frida Sofía está de luto, pues este viernes se reportó que murió su hermana menor Natasha Moctezuma, de 24 años.

La noticia de la muerte de Natasha Moctezuma se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación; no obstante, ni su hermana Frida Sofía, ni sus padres Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel se han pronunciado al respecto.

¿De qué murió Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía?

Natasha Moctezuma padecía de una enfermedad de pulmón y epilepsia. En octubre de 2019 se reveló que vivía en Nueva York con su abuela materna, pues en esa ciudad iba a ser operada y tratada.

La última publicación que Natasha Moctezuma hizo en Instagram fue en 2019; en ella aseguró que iba a luchar contra sus enfermedades.

Natasha Moctezuma, Frida Sofía y su papá Especial

“Y hoy más que nunca creo en mí, en mi capacidad y en mi talento para los idiomas, en mi seguridad y en el amor hacia mí... en mi fortaleza porque la vida me ha puesto muchísimas pruebas de salud y le he ganado a todo, porque sé que seguiré ganándole a las pruebas, porque esas mismas me han dado las armas”, escribió.

“Hoy más que nunca quiero vivir, salir adelante, creo en mí y en mi amor propio como mujer, que bastantes pruebas me tomo, pero hoy tengo el valor de decir que me amo más que a nadie”, agregó.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte de Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía; pero se especula que estaría relacionada con sus enfermedades.