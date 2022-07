José Eduardo Derbez recuerda que su ex lo intentó secuestrar: "Estaba enfermita, dañada" (VIDEO)

José Eduardo Derbez recordó uno de los episodios más impactantes que vivió a lado de una de sus exnovias.

El hijo de Eugenio Derbez ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino” y recordó cuando una de sus exnovias lo intentó secuestrar.

Así fue el intento de secuestro de José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez dijo que la mujer fue a buscarlo a su casa y le pidió que bajara al estacionamiento, el actor bajó en pijama y con las serpientes que tenía de mascotas, cuando la joven se arrancó y le dijo que se lo iba a llevar a un cabaña al Ajusco.

"Me acuerdo que agarra y no sé cómo llega a Periférico, y me dice: 'Te voy a llevar a una cabaña en el Ajusco y ahí te voy a tener sólo para mí', de novela y le dije: 'No mi hija, no mam…', y entonces no podía yo abrir, ni bajar el vidrio ni nada, no sé si ella le puso algo o qué", explicó José Eduardo Derbez.

“Yo decía no manches, esta sí lo va o no a cumplir. Rarísimo a parte como si estaba bien enfermita, bien dañada, toxicota. Entonces agarré su teléfono y le dije: 'Lo voy a aventar, ya frénate, ya no me regreses a mi casa', mi bronca ya no era que me regresara a mi casa, era bajarme donde me dejara", recordó el actor.

te puede interesar Exhiben que José Eduardo Derbez se pinta el cuero cabelludo para ocultar calvicie (VIDEO)

José Eduardo Derbez logró salir de aquella situación al cambiar su discurso y comenzó a hacerle promesas de que iban a estar juntos y que incluso se iban a casar.

Cuando la mujer se calmó el hijo de Eugenio Derbez le pidió a su ex que lo regresara a su casa, ya que estaban muy lejos, así lo hizo ella y en el trayecto él iba dándole masajes para que se olvidaba de llevárselo lejos.

El actor comentó que después de que llegaron a su casa, se bajó del auto y enseguida le dijo que nunca la quería volver en su vida y hasta amenazó con demandarla.

"Me bajo y le azoto la puerta y le dije: 'Pin…, loca, no te quiero volver a ver en mi vida, desgraciada, me vas a matar de un susto, donde regreses te voy a demandar... Empieza a gritar como loca y sale el portero de mi edificio, entonces se arranca, pero veo que mis amigos están en la calle y les empiezo a gritar: 'Muévanse que está mujer está loca', les aventó el coche, pero sí alcanzaron a brincar y se salió la vieja. Nunca más volví a saber de ella", recordó.