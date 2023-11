¿José Ron y Grettell Valdez son novios? Esto se sabe

Parece que hay una nueva pareja en el mundo del espectáculo y sería nada más y nada menos que Grettell Valdez y José Ron.

La influencer de espectáculos Chamonic reveló que los dos actores estarían saliendo y hasta fueron juntos a la Fórmula 1.

“José Ron y Grettell Valdez tienen una relación sentimental o sea que hay algo entre ellos, que se les ha visto juntos varias veces. La última vez que se vieron públicamente fue en la Fórmula 1”, se lee en el mensaje de Chamonic en sus redes sociales.

Según la influencer José Ron tenía una novia originaria de Argentina, con quien terminó porque supuestamente él no la quería dejar trabajar.

José Ron y Grettell Valdez estarían saliendo en plan romántico Foto: Especial

Critican supuesta relación de José Ron y Grettell Valdez

Los usuarios de Internet están sorprendidos ante la revelación, pues señalaron que aunque hacen bonita pareja, no les gusta que estén juntos, pues tendrían una percepción de que son tóxicos.

“Grettell ya me da cringe no puede estar sola q se fije bien con quién se mete, ya se echó a medio Televisa y él buenooo”, “Ese hombre no sabe estar solo jamás, corta con una y luego luego anda con otra se parece a Horacio Pancheri”, “Él me cae bien pero como pareja es muy noviero y ella muy centrada”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Hasta el momento no se ha confirmado ningún tipo de relación amorosa entre ellos, ya que ninguno ha salido a dar una declaración para confirmar o negar el noviazgo, pero se espera que pronto haya un pronunciamiento al respecto.