Juan Ferrara revela cómo murió Enrique Rocha

El actor Juan Ferrara habló de la muerte de su amigo Enrique Rocha, quien falleció este domingo a los 81 años de edad.

Juan Ferrara ofreció una entrevista al programa Hoy y dijo que se enteró de la muerte de Enrique Rocha porque los medios lo buscaron para que diera alguna declaración, tras darse a conocer el deceso del actor.

“Fue realmente un susto horrible, porque abrí el teléfono y entonces me estaban solicitando unas palabras para el fallecimiento de Enrique Rocha. Pensé que era una broma en un principio. Fue un susto horrible ya cuando me enteré”, contó Juan Ferrara al programa.

Así murió Enrique Rocha

Juan Ferrara contó cómo fue la muerte de Enrique Rocha que hasta la noche de este domingo 7 de noviembre eran desconocidas las causas del fallecimiento del actor.

Juan Ferrara reveló que Enrique Rocha tuvo la “muerte de los justos”, ya que falleció dormido por causas naturales.

“Lo que me decía Emilio Cárdenas, un amigo también, me dijo que él (Enrique Rocha) se acostó y que ya no se despertó. O sea, como dicen tuvo la muerte de los justos: dormido, sin dolores, sin pasar malos ratos. Fue muy inesperado”, señaló Juan Ferrara.

Asimismo, Ferrara recordó que Enrique Rocha era un hombre muy sabio y simpático que siempre respetaba a todo el mundo, dijo que también lo recordará por sus frases.

KR