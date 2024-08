Juan Osorio confiesa que bautizó a Emilio Osorio en honor al presidente de Televisa

Juan Osorio acaba de hacer una confesión que cambiará la manera en la que los fans lo ven a él y a su hijo Emilio, pues reveló le puso así al vástago que engendró con Niurka en honor a su máximo patrón, el presidente de Televisa.

Así lo dio a conocer el productor de la versión más chafa de “Aventurera” en entrevista con el programa “La Taquilla”, que conduce el rancio y cancelado René Franco. Durante la charla, el famoso recordó una de las últimas ocasiones que coincidió con Emilio Azcárraga Milmo, quien dirigió la televisora hasta 1997, el momento de su deceso.

"Se levantó, me apretó fuerte y me dijo: 'No soy tonto, sé por lo que estás pasando, te quiero por mucho tiempo en esta empresa'. Cuando él muere yo estaba en mi período de adicciones, no lo sabía, pero me hizo saber que estaba mal", narró.

Agregó que, tras la muerte de Azácarrga Milmo, su hijo tuvo una reunión con varios productores en la que "habló cosas muy bonitas: 'A Televisa no la quería, no me gustaba estar en Televisa, pero después de 21 años doy mi vida por esta empresa. Les voy a explicar: una empresa tan poderosa que me robó el cariño de mi padre durante muchos años, pero sé que era su vida como va a ser para mí, la única diferencia es que sí voy a dar mi vida por mis hijos'".

no te pierdas: Niurka rompe en llanto tras recordar cómo Juan Osorio abandonó a Emilio por 10 años | VIDEO

Posteriormente, Juan Osorio dijo que un día platicando con Azcárraga Jean en su oficina le dijo: "Voy a tener un hijo'. Él todavía no se casaba ni nada. Le dije: 'Quiero pedirte permiso, ¿le puedo poner como reconocimiento y agradecimiento a todo lo que esta empresa me da Emilio a mi hijo?".

Le dijeron que sí, pero con una condición muy de usos y costumbres: "¿Pero va a ser una persona buena? Porque si es una persona mala es la imagen de los Azcárraga".

"Por eso Emilio se llama Emilio Osorio, porque creo que en esta vida tienes que agradecer, a mí esta empresa me ha dado grandes satisfacciones", remarcó Juan Osorio, desatando reacciones encontradas entre los fans, pues uno lo celebraron y otros señalaron que el nombre le quedó enorme a su bendición.