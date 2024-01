¿El juego Dessert Dash Tiles es real o falso en México?

Uno de los juegos virales el de Dessert Dash Tiles, el cual está causando revuelo en las redes sociales, porque supuestamente promete a los usuarios ganar dinero si hacen una apuesta en su plataforma.

El juego más famoso de Dessert Dash Tiles es en el que los usuarios tienen que agrupar las frutas que aparecen en el panel y por cada grupo otorgan una recompensa.

Dessert Dash Tiles Foto: Especial

Otro de los juegos que aparece es el de las Minas de BBRBET, en el que los usuarios tienen que encontrar diamantes evitando a toda costa las minas.

Te puede interesar Cómo descargar el videojuego Geometry Dash 2.2 GRATIS

De acuerdo con los cibernautas, ambos juegos tienen una sección de apuestas en el que tienen que poner dinero real para duplicar su inversión y ganar más dinero del que apostaron.

Algunos videos de TikTok señalan que es muy fácil ganar en el juego y que hay un gran porcentaje de probabilidad de poder ganar las apuestas y duplicar o triplicar lo invertido, por lo que los usuarios están emociones y cuestionándose si es verdad que se puede ganar dinero fácil con estos juegos.

¿Dessert Dash Tiles es real o falso en México?

De acuerdo con la información, Dessert Dash Tiles es falso y no ofrece los beneficios que supuestamente ofrece de ganar dinero fácil.

El usuario de TikTok @elnea_oficial advirtió a los usuarios no caer en este tipo de juego de Dessert Dash Tileso de Minas, pues aseguró que todo es un fraude y que solo se dedican a quitar el dinero a la gente.

El tiktoker señaló que los creadores de contenido son los que promocionan este tipo de juegos y comentó que es porque a los influencers les dan una comisión por las personas que ellos hayan invitado a sumarse a estas plataformas de juego.

“Eso no existe. A ellos les dan una cuenta falsa de creadores, ellos no pueden retirar esa plata. Por cada persona que entre a nosotros los creadores nos dan el 50 por ciento, eso es estafa o es estafa, no crean en eso por favor, porque me los siguen robando”, explicó el joven