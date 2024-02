Julión Álvarez presume que lava su ropa a mano y sus fans se burlan: 'es lo mínimo que tendrías que hacer'

Julión Álvarez es uno de los cantantes de regional mexicano del momento, y muchos andan a la espera de que anuncie más fechas de su gira “Prófugos del anexo” con Alfredo Olivas. En lo que eso sucede, el famoso le presumió a sus fans que es bien humilde y que no sólo él es quien lava su propia ropa, sino que lo hace de manera artesanal: completamente a mano.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que Julión Álvarez aparece lavando su ropa completamente a mano y el sólito, aunque, por algún motivo que sólo él conoce, el famoso no trae puesta camisa o prenda superior alguna.

De esta manera, el intérprete de temas como "Te hubieras ido antes" le presumió a sus fans que es todo un amo de casa y maestro de la realización de labores domésticas, que no necesita de nadie que le haga sus cositas, pues es autosuficiente.

El clip fue aparentemente grabado por su esposa Nataly Fernández, quien quizás quiso presumirle al mundo que su macho está bien deconstruido y que él resuelve, haya lavadora o no. Además de que pese a tener mucho dinero, le gusta hacerla cosas al estilo del campo.

Como era de esperarse muchos fans celebraron al Julión resolvedor con comentarios como: "Que alguien le diga a Julión que conmigo jamás va a lavar ropa. Porque se la echaré a la lavadora", “El dinero o la fama no hace grande a la persona, es la humildad y sencillez”, “Otros con 1000 pesos en la cartera se sienten de la realeza y no quieren ni levantar su plato de la mesa” y “Mucha humildad de su parte y no se le cae la mano”.

No obstante, otros se burlaron del famoso señalando que todo fue orquestado para hacer un video y que es muy triste que la gente lo celebre por cosas que debería hacer con normalidad: “todo enloquecidos cuando eso es lo mínimo que tendrías que hacer”, “no lo se Rick, me huele a que es solo por los likes” y “como cuando te gastas el dinero de la luz en tonayans”, le dijeron.