Jungkook de BTS se transforma en vampiro y las ARMY eloquecen ¿Teaser de su disco? (FOTO)

BTS se separó y cada uno de sus integrantes está haciendo su carrera en solitario: Jin incursionó en la industria de los videojuegos y Jungkook ¿se transformó en vampiro?

Jungkook compartió en sus redes una misteriosa foto en la que aparece caracterizado como vampiro, la cual es impactante y ha despertado muchísimas dudas entre las ARMY.

Las fans del Golden Maknae han comenzado a lanzar sus teorías y hay quienes aseguran que dicha imagen es un teaser de su mixtape como solista, la cual regrabó pues no le encantó lo que había resultado.

"Me, Myself and Jungkook" fue el título de la foto del cantante, motivo por el cual sus fans también especulan que podría tratarse de un proyecto fotográfico producido por él mismo.

Asimismo, algunas ARMY señalan que Jungkook estaría preparando algo para este jueves, el cual es el día 15 del calendario lunar, por lo que hay luna llena, la cual está relacionada con los vampiros y las criaturas de la noche.