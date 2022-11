¡Más K-Pop en México! En diciembre llega Golden Child al país

El próximo 11 de diciembre, la banda surcoreana Golden Child, pisará tierras mexicanas para dar un concierto en Frontón México de la Ciudad de México, éste concierto cerrará con broche de oro el 2022 que estuvo lleno e K-Pop en nuestro país.

Pero no sólo la capital será la afortunada de contar con la presencia de estos chicos, ellos también se presentarán en Bugambilias Show Center de Guadalajara y Teatro de la ANDA en Monterrey, los días 10 y 8 de diciembre respectivamente.

Golden Child cuenta con 10 integrantes, Lee Daeyeol, Choi Sungyoon, Lee Jangjun, Son Youngtaek, BaeSeungmin, Bong Jaehyun, Kim Jibeom, Kim Donghyun, Hong Joochan y Choi Bomin, aunque lamentablemente éste último no podrá formar parte de la gira en México.

El grupo hizo su debut el 28 de agosto de 2017, de la mano de Woolim Entertainment, con su primer mini álbum "GOL-CHA!" y el vídeo para su canción principal "DamDaDi", clip que ya cuenta con más de 5 millones de vistas en Youtube.

Los chicos han participado en diversos realitys shows para la televisión coreana e incluso han tenido su debut en una película, también han compuesto varios temas para series como "Never" para "Legal High" del año 2019 y "Come With Me" para "Lonely Enough to Love" del 2020.

Su más reciente trabajo es "AURA", el sexto mini álbum de la agrupación y del cual nació el video de la canción "Replay", que fue lanzado el pasado 8 de agosto en YouTube y a la fecha cuenta con casi 2 millones de reproducciones.

Si eres fan del K-Pop, no puedes perderte la presentación de Golden Child, los boletos para sus tres conciertos en el país ya están a la venta y puedes conseguirlos desde $890 hasta $2,250 pesos el más caro, que incluye beneficios adicionales.