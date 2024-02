Kalimba confiesa que casi se retira por la depresión: 'saludar fans me costaba'

Kalimba es famoso por muchas cosas, desde ser la voz de Arnold en “Hey Arnold”, hasta su polémica con Melissa Galindo, pero de lo que nadie tiene duda es que él era el pilar de OV7 y que sin su presencia el grupo no hubiera pegado.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas y polémicas para el hermano de M’Balia, pues Kalimba decidió abrirse ante sus fans y reveló que la severa depresión que sufrió hace tiempo casi lo hace tirar la toalla en el mundo artístico.

En entrevista con Jessie Cervantes, Kalimba Marichal reveló que ha sufrió dos depresiones completamente devastadoras con las que literalmente estuvo “Tocando fondo”.

“Sufrí dos etapas de depresión: del 2015 al 2018, tuve una depresión muy fuerte y hace muchos años también, alrededor del 2007 al 2009, pero fuerte, fuerte, fuerte que hablaba con mis managers y les decía: ‘creo que ya no quiero hacer esto, ya no puedo’...”, compartió Kalimba.

El sobrino de Julia Marichal reveló que también la depresión casi hace que pierda el gusto por algo que le gusta mucho: convivir con sus fans.

no te pierdas: Kalimba llora en concierto de OV7 al hablar de la acusación de abuso de Melissa Galindo (VIDEO)

“Las fotos me costaban, saludar fans me costaba, los autógrafos me costaban, ya no tenía energía, ya no había alma en mí”, reveló Kalimba.

Sin embargo, Kalimba logró superar la depresión en ambas ocasiones, y remarcó que actualmente su lugar seguro es estar en equilibrio: “Descubrí que el equilibrio está como en todo, el equilibrio durante la tormenta y para mí el show es una tormenta bellísima porque además amo la lluvia, es una tormenta y tu equilibrio se mantiene ahí, sí me subo y doy toda la energía y le estoy entregando al público todo lo que puedo tener”.

“Pero mi alma se mantiene en el mismo lugar que es Dios, que es mis hijos, es decir, en algún momento el lugar más emocionante de mi vida era el escenario…hoy mi lugar máximo es jugar con mis hijos, crear y participar en mi fundación”, remarcó Kalimba.