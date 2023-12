Acusan a Kalimba de machista por decir que los hombre necesitan ser violentos | VIDEO

El cantante Kalimba está en medio de la polémica, otra vez, ahora fue por sus declaraciones en las que aseguró que un hombre necesita ser violento para sentirse completo.

El integrante de OV7 asistió al podcast de "Auténtico" del presentador español, Pedro Prieto en donde habló sobre la masculinidad, sin embargo, sus palabras causaron mucho revuelo y hasta lo compararon con El Temach, tiktoker que cancelaron el martes por asistir al podcast de las Envinadas, a quien también acusan de machista y misógino en redes sociales.

¿Qué dijo Kalimba sobre los hombres violentos?

Kalima señaló que la sociedad actual está pervirtiendo la masculinidad porque se está considera como tóxica.

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero (tiene) el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos”, mencionó el cantante de “Tocando fondo”.

El artista señaló también que las mujeres buscan un hombre que las defienda y las proteja y este fue un segundo argumento con el que buscó sustentar su polémico comentario.

“Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla, estoy seguro, estoy absolutamente seguro. ¿Quién no quiere a una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre”, dijo.

Tunden en redes a Kalimba, lo llaman misógino y lo comparan con El Temach

Kalimba no salió bien librado con los comentarios de la gente, pues lo criticaron y lo tacharon de machista y misógino, además de que lo compararon con El Temach a propósito de que el martes estuvo en tendencia.

“Entre El Temach y Kalimba , hoy está insoportableeeee twitter”, “¿Por qué nos sorprende que Kalimba piense así? ¿Ya se nos olvidó que es el mismo tipo que violó a una menor de edad?”, “Kalimba es el peor enemigo de kalimba”, “No Kalimba, un verdadero hombre es aquel que no anda ligando menores de edad o abusando sexualmente de las mujeres”, fueron algunos de los comentarios de la gente en contra del cantante, además de que también le hicieron memes.

Los verdaderos hombres para Kalimba be like ... pic.twitter.com/LzLbFvrKxu — Mark. (@DimeMarkin) December 7, 2023