A Karely Ruiz le saquearon su casa y se llevaron artículos de lujo: "Con qué derecho" (FOTO)

La influencer de OnlyFans Karely Ruiz expresó en redes sociales que está molesta, luego de que se diera cuenta que le robaron en su casa.

Karely Ruiz compartió en Facebook un mensaje en el que señaló que una persona cercana a ella se llevó todos sus lentes de lujo de la marca Versace y Dolce & Gabbana.

Karely Ruiz revela que le robaron lentes de lujo Foto: Especial

“Ayer me di cuenta que todos mis lentes me los robaron en mi propia casa cuando hice fiestas. Con qué derecho”, escribió la modelo de OnlyFans, además de que publicó una fotografía de las cajas vacías de sus lentes de sol.

Sin embargo, uno de los usuarios le escribió un comentario como insinuando que fue su culpa, a lo que Karely Ruiz respondió que ella confiaba en ellos porque considera que son sus amigos.

“Se supone que son ‘amigos’, uno se confía y no te imaginas que tienen tanta necesidad para robar, no me voy a culpar por eso hasta mi muñeca Annabelle me la querían robar en mi propia cara”, señaló en otro comentario la influencer.

¿Yeri MUA le robó a Karely Ruiz?

Los usuarios bromearon con que la persona que se llevó los lentes de Karely Ruiz fue Yeri MUA, pero todo lo dejaron como un chiste.

Y aunque Karely Ruiz señaló que ya identificó al presunto ladrón, esta no es la primera vez que a la modelo de OnlyFans le roban en su propia casa.

Anteriormente, Karely Ruiz señaló que de su casa le robaron una cartera, también de marca de lujo y desde ahí señaló que ya no haría más fiestas en su casa.