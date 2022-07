Karely Ruiz visita la dulcería en la que trabajó antes de ser estrella de OnlyFans (FOTO)

La famosa estrella de OnlyFans Karely Ruiz regresó a sus orígenes y visitó el puesto de dulces en el que trabajaba antes de ser una de las celebridades de Internet.

Así era el puesto de dulces de Karely Ruiz

A través de su cuenta de Instagram, Karely Ruiz publicó una fotografía en la que se le puede ver con una playera negra y posa a un lado de un modesto puesto de dulces que se sostiene de dos cajas de plásticos.

Karely Ruiz también acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va olvidar de dónde vengo me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo”, dijo la influencer.

En distintas entrevistas Karely Ruiz contó que cuando era adolescente, vendía dulces con sus papás para salir adelante, la influencer recordó cómo fueron aquellos momentos en los que la joven no pensaba en triunfar en OnlyFans.

“Trabajaba con mis papás, teníamos un local aquí en el centro, vendíamos dulce, tipo así de los que venden en la calle: dulces, semillas, cacahuates, cosas así. Tipo un puesto de dulces en la calle. Yo los apoyaba. Cuando salía de la secundaria me pasaba ahí con ellos”, recordó Karely Ruiz.