Karime queda encantada con el hijo de Mario ¿lo invitará a salir?: 'mam** y guapísimo'

Tal parece ser que Karime ya le echó ojo a una nueva víctima que formará parte de su CV de hombres devorados, pues la amiga de Gala Montes quedó encantada con Alejandro Bezares, el hijo de Mario Bezares que se teoriza que realmente fue engendrado por Paco Stanley.

Y es que ayer entró a “La casa de los famosos México 2” Alejandro Bezares, hijo de Mayito y Brenda, que en redes se especula que en realidad fue fabricado celular y amatoriamente por el difunto Paco Stanley, lo cual lo habría el hermanastro de Paul Stanley. No obstante, esto no le interesa a Karime Pindter, pues ella quedó hipnotizada por la “belleza” del sujeto.

¡Por primera vez #MarioBezares escucha el remix que su hijo Alejandro hizo de 'Mayo, Mayito, Mayititito'! 🥹🎶#LaCasaDeLosFamososMx, GRAN FINAL este domingo a las 8:30 p.m. por #LasEstrellas y #ViX 📺📱 pic.twitter.com/LtpCnn5jjC — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 25, 2024

Durante la transmisión 24/7 de “La casa de los famoso México 2” en la plataforma de ViX, algunos fans recopilaron diferentes momentos especiales de los concursantes; uno de ellos involucra a Karime Pindter, quien toda anonadada se pone a hablarle a las cámaras.

En el clip, Karime habla acerca de Alejandro Bezares, quien el parecer la enamoró con su porte de whitexican y vestimenta genérica, pues según ella tienen un estilo de vida similar y muy nocturno.

“¡Qué estilo, wey! Un chavo sampetrino mamón, guapísimo. Me gustó mucho que se identifica conmigo porque trabajamos de noche… Me comprende, unos creen que somos unos vagos, borrachos y no, es la chamba nocturna, el entretenimiento, la pasión por salir adelante y la música”, mencionó Karime respecto al nepo baby del ex patiño de Paco Stanley.

Los fans criticaron a Karime Pindter por manifestar su gusto por el hijo de Mario Bezares, por lo que se especula que sus palabras podrían afectar su desempeño en las votaciones umbo a la gran final de “la casa de los famosos México 2”.

Por otro lado, los fans que apoyaron a Karime y sus intenciones románticas con el hijo de Mario Bezares señalaron que les gustaría que la famosa lo invite a salir.