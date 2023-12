Karla Díaz habla de los abusos que vivió con JNS: 'no podíamos decir nada'

Karla Díaz rompió el silencio y reveló cómo fueron los devastadores abusos que sufrió cuando fue parte del grupo JNS, en el cual estuvo de 1997 a 2009.

Fue a través de su programa “Pinky Promise” donde Karla Díaz hizo las fuertes declaraciones; sin embargo, no lo dijo sola, sino que invitó al Burro Van Ranking para que la entrevistara.

"No podíamos decidir nada. De pronto en los vestuarios era de 'te vas a poner esto', pero no me siento bien, estás en la pubertad, no te favorecían, no tienes libertad de decir no me siento cómoda con esto", inició en sus declaraciones.

Karla Diaz narró que uno de los momentos más duros fue cuando se enteró que JNS se iba a desintegrar, después de que una persona se acercó a Paty Sirvent para cuestionarla sobre sus proyectos a futuro.

"Acaba el grupo, pero no por decisión de nosotras. Nos quedamos las tres y alguien le dice a Paty: 'Oye escuché que te vas a lanzar como solista de niños' y yo, ¿cómo? (...) Entonces tuvimos una junta y nos dijeron que en octubre nos despedíamos en el Teatro Metrópolitan y a todos nos tomó por sorpresa", narró.

La famosa confesó que ser parte de JNS le impidió participar en más proyectos, como modelaje, en comerciales y en novelas, situación que le provocó problemas económicos, poque cuando terminó JNS todavía tardaron en liberarle su contrato nueve meses.

Por si fuera poco, señaló que Alejandro Sirvent, quien era entonces su mánager, quería meterse en su vida personal, además de que reveló que entre las violencias que este sujeto ejercía contra ella eran falta de pagos, maltrato psicológico y abuso de su contrato.