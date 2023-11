Karla Díaz explota ante pregunta por sus coreografías 'flojas' del 90's Pop Tour

No cabe duda de que el 90's Pop Tour sólo sirve para dar cringe y vergüenzas hacia sus integrantes, pues Karla Díaz de JNS explotó en contra de un reportero que la cuestionó respecto a las coreografías “flojas” de sus compañeros que se viralizaron en redes y que han desatado burlas y memes.

Y es que hace unos días se viralizó un video de una de las presentaciones del 90’s Pop Tour en el que se ve a María Karunna de Caló y Cynthia Nilson y Darío Moscatelli del grupo argentino The Sacados, mientras “bailan” mientras suena "La calle de las sirenas" con los mismos ánimos y energías que un zombie sin piernas.

Geriatric pop tour pic.twitter.com/BhtXBsnQN3 — Roberto Flores (@robtalcual) October 31, 2023

"No son The Sacados ya son Disecados", "Que no los vea Mariana Ochoa, les va a decir que levanten más la patita", "No me gusta criticar porque creo que el legado es importante, pero si van a dar un show deberían de darlo TODO", fueron algunos de los comentarios más suaves que le dejaron a los integrantes del “Geriatic’s Pop Tour”.

Esto dijo Karla Díaz de sus compañeros del 90's Pop Tour

¡Mejor nadota! Hoy en #LoViral del día, checa la “coreografía” que intentó hacer el elenco de los 90´s Pop Tour de la canción “La calle de las sirenas” con la menor cantidad de energía posible. Por @javierpoza / Fuente: X pic.twitter.com/3pJWYEwApx — JavierPozaInforma (@pozainforma) November 1, 2023

Ahora, Karla de JNS, uno de los grupos del 90’s Pop Tour, fue cuestionada por un reportero ante la penosa situación que protagonizaron sus compañeros; sin embargo, la famosa explotó ante la pregunta pues no le pareció que la prensa se “burlara” de sus compañeros con pocos ánimos de bailar… lo cual quizá sí estuvo un poco fuera de lugar, pues el cuestionamiento que en un evento para recaudar donaciones para los damnificados del huracán Otis.

"Yo creo que lo importante el día de hoy es que la gente venga a donar. Creo que tu comentario no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero muchas gracias por la entrevista, mucho amor", contestó Karla Díaz toda molesta. Sin embargo, sus palabras no rescatan a sus compañeros de las burlas que seguirán recibiendo en las redes.