¿Karma? Karla Panini responde acusaciones de que Américo Garza le fue infiel

Tal parece ser que el karma ya le llegó a Karla Panini por todos los crímenes que ha cometió en contra de la difunta Karla Luna, pues una tiktoker reveló que Américo Garza, el esposo de la detestada famosa, el habría sido infiel con ella. Obviamente, la rubia regia ya salió a responderle a la mujer y aquí te contamos el chisme cringe.

Una mujer llamada Estefany Mendoza acusó al esposo de Karla Panini de presuntamente serle infiel al "coquetearle" e incluso compartió los mensajes que la famosa tachó de "ridículos".

Lo que primero hizo Estefany Mendoza fue revelar que según Américo le estaba grabando un mensaje de voz y acompañó eso con el mensaje: "Te toca Karla Panini. Hagan viral esto que tengo pruebas que Américo me pretende".

¿Qué Américo Garza le quiere ser infiel a Karla Panini? ¿Quien se lo hubiera imaginado? 👀😌 pic.twitter.com/AYtcBm7lA0 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 30, 2024

Tras ello subió capturas de pantalla de una supuesta conversación con Américo Garza, donde él la invita a visitar México, pues ella vive en Honduras. En estos mensajes, Américo le dice: "Me encantas, no me importa que estés chiquita".

"Ya ven que nadie es fiel, justicia para Karla Luna, siempre llega el karma", añadió Estefany, quien después de un rato le fue a contar todo a Karla Panini.

"Tu esposo no te es fiel. Te llegó tu día. Y no le seguí el juego a tu esposo porque no soy mustia, si no me hubiera llevado a México. Justicia para Karla Luna", le dijo.

Ante ello, Karla Panini le mandó varios emojis de aplausos y la llamó "ridícula". Además, decidió pronunciarse públicamente: "La muchacha esa que está mandando mensajes primero era hater".

"Ella misma borra los mensajes de hate y luego me pone ‘Tengo información importante, tu marido te engaña’. Según ella me manda la información, los screen. ¿Hija, eso qué tiene que ver? Eso no comprueba nada", añadió Karla Panini.

"Luego se pone a mandarme y mandarme mensajes, pero se le olvidó a la zonza borrar sus mensajes de hate. Entonces, se dio cuenta y los borró. ¿Qué pretende? Quiere seguidores", remarcó.

Finalmente, Panini desafió a Estefany a publicar la foto que su esposo usa en WhatsApp: "Ahora, si estás hablando con Américo, necesitas mostrar la foto de perfil que tiene Américo en WhatsApp, necesitas mostrarla, te reto. Siempre tengo bronca con las Estefany, me persiguen".