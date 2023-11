Karol G, Shakira y Lafourcade triunfan en los Latin Grammy

La primera noche de los Latin Grammy en Sevilla, España, estuvo dominada por las mujeres, ya sea desde los shows o porque fueron tres las que triunfaron: las colombianas Karol G y Shakira, y la mexicana Natalia Lafourcade, cada una se llevó tres gramófonos y demostró que la música hecha por mujeres está en su mejor momento.

La sorpresa de la velada fue la Bichota, quien hizo historia al ser la primera reguetonera en alzarse con el máximo premio, el de Álbum del Año. Este codiciado galardón no lo había ganado ningún artista de esta modalidad musical y ella logró la hazaña con Mañana será bonito, un disco personal sobre cómo sanarse las heridas como con “Mientras me curo del cora”, sobre ruptura (“X si volvemos”) o acerca de los deseos (“Provenza”).

Con este material, Karol G también hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar la distinción a Mejor Álbum de Música Urbana; competían artistas como Rauw Alejandro, Feid y Eladio Carrion.

“Es un honor recibir esto frente a tanta gente que admiro de la música que crecí escuchando”, inició Karol G en su discurso, con la voz entrecortada y ante los aplausos de todos los presentes.

Continuó diciendo que “tener el Álbum del Año es demasiado chimba” y contendiendo las lágrimas agregó que Mañana será bonito es un disco importante para ella porque “me cambió la vida y me parece increíble que haya cambiado la vida de tantas personas”.

Shakira al interpretar “Acróstico”. Fotos Cortesía: Academia Latina de la Grabación

Rosalía, al cantar “Se nos rompió el amor”. Fotos Cortesía: Academia Latina de la Grabación

Su compatriota, Shakira se llevó el gramófono a Canción del Año y Mejor Canción Pop por la “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, en la que hizo catarsis después de haberse divorciado de Gerard Piqué y con la que dejó para la posteridad enseñanzas como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”; y el de Mejor Fusión/Interpretación Urbana por “TQG”, junto con Karol G.

La originaria de Barranquilla compartió el premio “con el público latino, les debo todo, también quiero compartirlo con mi publico español que me ha acompañado en las buenas y en las malas”, dijo feliz.

Por su parte, la cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade se alzó con el premio a Grabación del Año por su disco más personal De todas las flores, un álbum de redención con el que salió de un momento complejo en su vida y en el que incorporó arreglos musicales que se empalmaron perfectamente con letras tan entrañables como “El lugar correcto”, “Caminar bonito” y “Pajarito colibrí”.

“Este es el disco más personal que hice en un momento en que me sentía toda rota, no sabía por dónde empezar, y la música me volvió a enseñar”, señaló emocionada y expresó sentirse feliz por lo que están logrando las mujeres en la musica.

“Lo dedico a todas las mujeres, no dejemos de componer, no dejemos de creer en nuestro arte”, señaló cuando recibió la distinción a Mejor Álbum Cantautor.

Otra mexicana que figuró fue Julieta Venegas, quien ganó el reconocimiento a Mejor Álbum Vocal Pop, por Tu historia, igual un material muy personal y que aborda temas que atraviesan las mujeres. “Es una sorpresa absoluta, no lo puedo creer”, apuntó.

El drama amoroso estuvo presente también en la ceremonia de los Latin Grammy, las presentaciones de Rosalía y Rauw Alejandro fueron muy comentadas y en redes sociales se especuló que se las dedicaron. Es sabido que recientemente los cantantes terminaron su relación.

Rauw Alejandro, en su show. Fotos Cortesía: Academia Latina de la Grabación

Peso Pluma brilló con “Ella baila sola”. Fotos Cortesía: Academia Latina de la Grabación

Primero la Motomami sacó las lágrimas con una nueva versión de “Se nos rompió el amor”, de Rocío Jurado, canción en la que incorporó elementos del flamenco. El escenario se cubrió de plástico transparente sobre el cual estaban ella y los músicos.

Después, Rauw Alejandro, con un traje blanco y velas a su alrededor cantó una versión de “Se fue”, de Laura Pausini. El puertorriqueño terminó su interpretación casi llorando con la frase: “La vida con ella se fue”

Otro show que destacó fue el de Shakira, quien ofreció una inolvidable interpretación de “Acróstico”. Con piano al lado, la cantante brindó un emotivo momento, sobre todo cuando en un video aparecieron cantando sus hijos, Milan y Sasha.

La colombiana también dio un espectáculo lleno de empoderamiento con la “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, junto con Bizarrap. Al inicio, el productor argentino hizo un arreglo en el que sonó el tango y la artista bailó como si estuviera en una milonga.

Mientras que Peso Pluma llevó los corridos tumbados con Eslabón Armado. Interpretaron el éxito “Ella baila sola” desplegando una escenografía blanca que constrastaban con los vestidos rojos de las bailarinas.