Kenia Os revela que le diagnosticaron epilepsia ¿Cómo está su salud?

Kenia Os tiene devastados a sus fans, pues la famosa reveló que la diagnosticaron con epilepsia, luego de que se fue a checar cuando se desmayó y se abrió la cara.

Así lo narró en entrevista con los medios, a los que dijo que se seguirá haciendo estudios médicos para ver si el diagnóstico fue erróneo.

“Me sigo haciendo estudios para descartar que haya sido un desmayo por epilepsia, pero al parecer era cansancio, estrés y sabes, yo trabajo muchísimo por mi proyecto.”, detalló la cantante.

Kenia Os habló también sobre su nuevo disco y dijo que cree que el trabajo le trajo problemas de salud, pues se concentró mucho en ello.

“La verdad que K23 fue un álbum que hicimos en tiempo récord porque un álbum me toma un año y medio hacerlo y este lo hicimos en cuatro meses, entonces yo creo que el cuerpo me cobró factura, esperemos que no sea nada grave”, dijo.