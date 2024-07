Kim Kardashian sufre devastadora fractura en la mano: 'el hueso sobresalía' | VIDEO

Kim Kardashian es famosa por razones que a todo el mundo sigue sin entender, pero que inició cuando el mundo conoció su video explícito. Desde entonces, la famosa ha sabido manejar su imagen y ahora toda su vida cringe es televisada en su reality que al parecer es muy popular entre los gringos. Ahora, al ex de Kanye West se volvió tendencia, pues sufrió una devastadora fractura en la mano.

Fue justamente en el más reciente capítulo de su reality donde Kim Kardashian dio a conocer que se había fracturado la mano en incluso compartió las fotos de sus radiografías.

De acuerdo con la famosa, lo que se fracturó específicamente el dedo tras un accidente con la puerta de su baño.

“Mi gran puerta corrediza del baño se abre y te permite ver toda la ventana”, dijo para explicar que vio a su hijo con una bolsa de frituras y por regañarlo no se percató de la puerta hasta que chocó contra su dedo.

“Vi toda la sangre, y parecía que mi hueso sobresalía un poco. Solo atiné a decir, ‘ayúdenme’. Solo pedía que me dieran hielo. No grité, no hice nada más”, remarcó.

Para foruna de los fans del contenido televisivo basura, Kim Kardashian afirmó que ya está completamente bien y dijo que incluso pudo viajar a la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant.

“Son imágenes gráficas, pero felizmente mis dedos ya se han curado del todo y mis uñas volvieron a crecer bien. Esta es mi primera semana sin mis venditas”, señaló la famosa y empresaria que representa la decadencia de la sociedad estadounidense.

Cabe recordar que una de las últimas cosas por las que la Kardashian dio hablar fue por un chiste que hizo respecto a la presunta desaparición de Kate Middleton: "En mi camino a encontrar a Kate" dijo al compartir unas fotos afuera de una mansión. A todo mundo le dio igual lo que señaló, menos a los fans de la monarquía británica.