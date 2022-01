¿Kim Kardashian tiene otro video íntimo con Ray J? Kanye West la balconea

Ahora que Kanye West y Kim Kardashian están separados y cada uno tiene su pareja, parece que siguen estando unidos, no solo por sus hijos.

Kanye West ofreció una entrevista a “Hollywood Unlocked” en la que reveló que se encargó de recuperar una computadora que contenía otro video sexual de su exesposa Kim Kardashian con Ray J.

“Fui a buscar la computadora portátil de Ray J yo mismo esa noche. Me encontré a este hombre en el aeropuerto, luego me subí a un avión, regresé y se lo entregué a las 8 de la mañana”, contó Kanye West.

Kim Kardashian saltó a la fama en el 2007 cuando se filtró un video sexual en el que aparecía con Ray J, quien era su novio en ese entonces. El clip se volvió uno de los más vistos en Internet.

Kanye West contó que cuando le entregó la computadora a Kim, ella lloró porque “representa cuántas personas no la amaban y simplemente la veían como una mercancía”.

Kim Kardashian habla del segundo video íntimo

Tras las declaraciones de Kanye West, Kim Kardashian emitió un comunicado en el que confirmó que existe la computadora, pero dijo que no había otro video sexual de ella con su expareja Ray J.

“Se suponía que la computadora y el disco duro recolectados contenían el video original y cualquier metraje no visto. Después de la revisión, no hubo nada sexual oculto, solo imágenes en el avión camino a México e imágenes en un club y restaurante en el mismo viaje. Kim se mantiene firme en su creencia de que no existe una segunda película”, señala el comunicado de la empresaria.

