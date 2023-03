El K-Pop y el gran incremento de precios en conciertos de los últimos años en México

El K-Pop es un género nacido en Corea del Sur, puede englobar varios géneros en uno sólo, la palabra se refiere específicamente a la música popular del país asiático, sus comienzos se dieron en 1990 pero en México se volvió más conocido a mediados de los años 2000 con el incremento de internet.

Artistas del género como Wonder Girls y Xia Junsu fueron los primeros en tener conciertos en el país, las primeras a lado de los Jonas Brothers en 2009 y Junsu en 2012, ellos abrieron las puertas para otros grupos en México.

Xia Junsu al ser el primer artista de Corea del Sur en tener un concierto en solitario en la Ciudad de México, muchos fans creían que los precios sería muy altos pero la verdad es que el más caro tuvo un precio de 1,700 pesos, siendo el VIP que incluía gafete, lanyard, camiseta exclusiva, lightstick y entrada preferencial al evento.

El boleto más barato tuvo un precio de 500 pesos en gradas, el recinto que recibió este primer concierto fue el Auditorio Backberry, un lugar pequeño pero agradable y perfecto para ver el recibimiento que tendrían los conciertos de K-Pop en México.

Es normal que a lo largo de los años y más aún debido a la inflación por la pandemia en 2020, los precios para los conciertos en general incrementaran, sin embargo mucha gente se ha quejado específicamente con el K-Pop, comentando que las empresas quieren lucrar con los fans del género.

La diferencia de precios del 2012 a 2022 en un concierto (Dreamcatcher) en el Auditorio Blackberry es de 2,700 pesos, un boleto VIP incrementó de $1,700 a $4,400 sin cargos por servicio (el cual también ha incrementado), si bien éste último incluye otras cosas como interacción con el artista y un regalo sorpresa, la diferencia es mucha.

Otro ejemplo del incremento es el último concierto de Super Junior comparado a la primera vez que el grupo piso tierras mexicanas, siendo el evento en el mismo recinto, en 2013 sus precios iban desde los 850 pesos en la zona más alejada de la Arena Ciudad de México, a los $2,800 el VIP.

En febrero de 2023 el grupo regresó al país y el costo fue de $990 el más barato a $13,990 el VIP y si bien en ésta ocasión se boleto incluyó más beneficios, es una exageración. En 2018 el mismo grupo se presentó de igual forma en la Arena CDMX con costos de $850 a $3,300, todo esto sin cargos por servicio.

Claramente se ve una gran diferencia en los precios, aunque en algunos casos haya 10 años de distancia, el aumento es demasiado para lo que llegan a ofrecer por un paquete VIP, que a veces ni si quiera incluye lo mismo que se ofrece en otros países, como una foto o mayor interacción con el artista.

Precios de Super Junior en 2018 Especial

Otro caso reciente es el de BLACKPINK, uno de los grupos de chicas coreanas con más popularidad en los últimos años y que vienen por primera vez a México. Ellas se estarán presentando los próximos 26 y 27 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México, con su primera fecha ya agotada en tan sólo unas horas.

Si has visitado el Foro Sol, sabes que la zona más alejada es en gradas (Naranja CC) y por ello la más barata, para éste concierto el costo de dicha zona será de $850, mientras el más caro, en $29,500 con el cual los que lo adquieran podrán entrar al soundcheck, que no incluye Meet and Greet, foto o cualquier otra actividad con el grupo, pero sí tiene regalo de bienvenida, entrada exclusiva, así como compra anticipada de merch, paquete "BORN PINK World Tour" con laminado y lanyard conmemorativo.

A pesar de las quejas en redes sociales, la primera fecha ya es sold out, sin embargo hace unos días se presentaron los precios para la presentación de BLACKPINK en Tailandia, por lo que nuevamente el tema de los precios volvió a dar de que hablar.

En Tailandia el paquete VIP tiene valor de 14,800 baht que al tipo de cambio actual equivale a 7,782 pesos e incluye: Entrada numerada al concierto, soundcheck, entrada anticipada al estadio, oportunidad de compra anticipada de mercancía, laminado y lanyard conmemorativo del evento.

Práticamente incluye lo mismo que en México pero con una diferencia abismal de 21,715 pesos. Ninguna promotora ha dicho algo al respecto y no aparece que vaya a haber cambios, menos cuando una fecha ya se encuentra agotada, pero definitivamente es un tema para pensar.

Precios BLACKPINK en Tailandia Especial

Mientras otros artistas internacionales, como Billie Eilish, vienen con precios máximos de $2,376 e incluso otros artistas asiáticos, como los japoneses Radwimps, que si bien están en un recinto más pequeño, el único boleto que manejan es de $800.

Mientras tanto los fans del K-Pop tienen que seguir soportando los precios elevados de los conciertos, sólo porque es un género que está de moda, y que si como fans se pone un límite y se deja de consumir, se corre el riesgo de que dejen de venir los artistas por la poca venta.