Kristoff Raczynski dirigió una película y la crítica la destruyó: 'agradezco el hate'

El conductor Kristoff Raczynski es famoso por tener su canal de YouTube en el que hace crítica cinematográfica, y uno de sus videos más vistos y queridos fue cuando destrozó una película de Omar Caparro y afirmó que lo único que le sale al actor era “hacerse el payasito”. No obstante, pocos saben que él ya dirigió un filme, al cual no le fue muy bien con la crítica.

Antes de esa destroza película, Kristoff participó en el festival de Cannes con su cortometraje “Confesiones de un Table”, en el 2012. La posibilidad de haber asistido al encuentro cinematográfico más importante del mundo lo animó a hacer su primera película de larga duración.

La cinta en cuestión se llama “Loco fin de semana” y fue estrenada en 2019. Se trata de una comedia que cuenta la historia de Fede (Christian Vázquez), quien "está muy triste porque terminó con su novia Mariana, sus amigos Memo (Oswaldo Zárate) y Carlos (Juan Pablo Castañeda) buscan animarlo para que le de vuelta a la página y salga así de su depresión", señala la sinopsis oficial.

La película aborda tal situación mostrando cómo funciona la mente de los machitos que se creen alfas lomo plateado, pues los amigos de Fede le dicen que sólo superará a su ex conociendo a más mujeres, en lugar de tomar terapia y aprender a soltar. “Lo que no se imaginan es que su gran idea los meterá en un gran problema. Una fiesta épica está por comenzar", agrega la sinopsis.

Lamentablemente la película de Kristoff no se convirtió en la “¿Qué pasó ayer?” mexicana, sino que la crítica la destruyó sin piedad: Tomatazos la calificó con 25 de 100 y señaló que era "una cinta poco creativa, con personajes, chistes y una trama cliché del género".

En IMDb tiene una calificación de 4 puntos de 10 y la gente escribió que "ni siquiera es mediocre, es tremendamente mala".

Ante todas las críticas que ecibió su película, Kristoff Raczynski dijo: "prefiero el hate porque por lo menos se está hablando".

"De hecho, muchas gracias a todos los que se han tomado su tiempo de hacerlo, en general les agradezco a todos los que me han tirado hate. Lo que me parece triste es que hablen de mí y no de las personas que nos roban, de estas películas que roban dinero y dicen que cuestan ciertas cantidades; me parece triste que canales se dediquen a hablar de mí cuando nunca hablan de cine mexicano", remarcó.