Kunno anuncia que participará en una serie de Netflix ¿Cuál será?

El polémico Kunno suma un logro más a su carrera y una nueva envidia entre sus “haters”, pues anunció que participará en una serie de Netflix.

Así lo dio a conocer Kunno a través de un largo post en Instagram, el cual acompañó con un promocional de la serie.

“Una vez más, los sueños SÍ se hacen realidad. ESTAMOS EN NETFLIX. Brillos, familia, amigos, colegas, haters, LOS SUEÑOS SÍ SE HACEN REALIDAD”, señaló Kunno al revelar que formará parte de “Ritmo Salvaje”.

El famoso aseguró que estaba muy temeroso de participar en “Ritmo Salvaje” pues tenía que actuar y bailar.

“Cuando supe con quienes iba a compartir escena, literal, me temblaban las piernas y me puse a llorar, le dije a mi equipo que no sabía si iba a poder, pero SÍ PUDE, y te quiero decir a ti, que estás detrás de un cel, que TÚ TAMBIÉN PUEDES”, afirmó.

“También quiero agradecerle a estás estrellas de la mejor serie del mundo por abrazarme, por enseñarme, por no verme cómo un extraño cuando llegué a set. Tenía miedo de que dijeran ‘¿y ahora esté loco que?’, sucedió todo lo contrario, me abrazaron, me ayudaron a brillar, me aconsejaron y me hicieron FAMILIA”, añadió Kunno.

“Ritmo Salvaje” se estrena el próximo 2 de marzo en Netflix y hasta ahora se desconoce el papel que tendrá Kunno en la serie.

