VIDEO. Kunno se cae de carro alegórico en marcha LGBT+ y Jhonny Caz se burla: 'Azotó'

Kunno se volvió viral en las redes sociales y esta vez no fue por sus bailes o sus polémicas, sino porque se cayó del carro alegórico en el que iba durante la marcha LGBT+ en Monterrey, Nuevo León.

Todo sucedió el fin de semana cuando los invitados especiales a este evento en favor de los derechos por la comunidad LGBT+ fueron el tiktoker Kunno, Ricardo Peralta de Pepe y Teo y Jhonny Caz de Grupo Firme.

Los tres iban en el mismo carro saludando a la gente, el vehículo se había detenido y de repente se arrancó entonces Kunno perdió el equilibrio y se cayó del carro alegórico.

Jhonny Caz no pudo aguantarse la risa y se casrcajeó de Kunno, quien desapareció del ojo público tras haberse caído, mientras que Ricardo Peralta solo veía para abajo para saber qué había pasado con el tiktoker.

Los usuarios de Internet no dudaron en seguir el ejemplo del integrante de Grupo Firme y también se burlaron de Kunno, aseguraron parece que el influencer se cayó a propósito para dar de qué hablar en las redes y figurar en las tendencias.

Jhonny Caz es coronado como príncipe de la comunidad gay

El hermano de Eduin Caz se coronó como el príncipe de la comunidad gay en Monterrey: “Me siento feliz, me siento honrado me siento lleno de amor y me siento seguro con todos ustedes ,son la comunidad que me hace sentir seguro, que me dan fuerza para subir al escenario" dijo.

“Tenía ratito sin venir por estas tierras y el día de hoy estoy enamorado completamente de toda la gente de monterrey”, mencionó el músico.

La marcha LGBT+ en CDMX se llevará a cabo el próximo 24 de junio del Ángel de la Independencia al Zócalo, en la que estatarán presentes Karely Ruiz y Alfredo Adame.