Kuno Becker revela que realizará una cuarta secuela de la saga '¡Gol!'; 'ya escribí el guión'

Kuno Becker, quien es recordado por protagonizar la trilogía "¡Gol!", reveló en una reciente entrevista que tiene intenciones de hacer una cuarta secuela de la saga y que ya tiene el guión listo. Asimismo, reveló cómo fue que se quedó con el papel de Santiago Muñez.

Fue durante una reciente entrevista con Yordi Rosado que el actor dio detalles sobre sus planes con la franquicia, los cuales incluyen una cuarta secuela. El actor detalló cómo fue que Disney, quien fue el estudio que la financió en una principio, terminó por darle la espalda al proyecto por un serio problema con el productor original.

"Por el productor que se volvió loco, que le mentó la madre al CEO de Disney, el estudio aplastó el proyecto", reveló Kuno Becker, quien explicó que este fue el motivo de que a la cinta no le fuera tan bien. Asimismo, el actor reveló que es el productor quien tiene los derechos de la película y que lo está buscando.

"Ya escribí el guión de la cuatro, entonces estoy por financiarla", dijo Kuno Becker, quien detalló que en esta cinta Santiago Muñez será entrenador. Además, el actor detalló cómo fue que se quedó con el papel, a pesar de no saber jugar futbol.

Relató que dijo cuando hizo su audición mintió sobre que sabía jugar futbol. La realidad era que e su vida había pateado un balón. Cuando Danny Cannon le dijo que le haría una audición jugando, el actor confesó que no sabía jugar, por lo que lo mandaron a Inglaterra para prepararse.

A pesar de que el actor no aprendió a jugar en las seis semanas que estuvo entrenando con el NewCastell United, dijo que se quedó con el papel con una peculiar prueba: "Le dije: 'Mira, ya perdí el papel, lo que no quiero que piensen es que vine a gastarme la lana del hotel, el avión, lo que me tragué y todo. Tuve seis maestro, no pude correr porque tuve esguince por estrés porque entrené demasiado para quedarme con el papel'", relató Kuno Becker.

Agregó que le dijo al director de la cinta que había aprendido a controlar el balón, y que intentara quitárselo, para que viera que sí había estado entrenando duro. Kuno Becker aseguró que de los cinco intentos, el cineasta solo logró quitarle el balón una vez y que fue así que consiguió quedarse con el papel de Santiago Muñez.

DGC