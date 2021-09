VIDEO: La reacción de Kuno Becker luego de la llegada de Santiago Muñoz al Newcastle

El fichaje de Santiago Muñoz con el Newcastle trae al recuerdo de muchos aficionados al futbol la historia de la película "Goal!", en la que el actor Kuno Becker dio vida a Santiago Muñez, joven delantero mexicano que también llegó a las filas del equipo inglés.

"¿Qué opino de Santiago Muñoz? Es un gran futbolista que acaba de firmar con el Newcastle United, es un futbolista que se llama prácticamente igual que el personaje de la película 'Goal!' ¿Qué opino? Creo que es una falla de la matrix o algo por el estilo. Esta loquísima la coincidencia", comentó Becker en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Dice Kuno Becker que la llegada de Santiano Muñoz al Newcastle United es una "falla en la matrix" 😂 pic.twitter.com/aALCDGzVmM — ÓSCAR CÁLIZ (@oscar_caliz) September 1, 2021

Le desea éxito a Santi Muñoz

En ese mismo video, el actor de 43 años le deseó éxito al exatacante de Santos y anhela que repita los buenos momentos que vivió Muñez en "Goal!".

"Le deseo lo mejor, más que opinar, la verdad es una coincidencia loquísima del universo. Le hago este video para desearle lo mejor a Santiago Muñoz, que le vaya increíble en el Newcastle y yo sé cómo acaba esa película y acaba bien. Que le vaya increíble, que anote muchos goles y bueno ¿Fallas de la matrix o qué?", agregó Becker.

La película "Goal!" constó de tres partes. La primera de ellas se estrenó en 2005, la segunda, titulada , Goal! 2: Living the Dream..., se estrenó en 2007, mientras que la tercera fue Goal! 3: Taking on the World, misma que vio la luz en 2009.

Santiago Muñoz se incorporó a la Sub 23 del Newcastle tan sólo 10 meses después de su debut profesional con Santos Laguna, club con el que registró tres goles y tres asistencias en 19 partidos.

