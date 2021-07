Lady Tacos de Canasta deja de vender en la Narvarte: "hay gente que quiere abusar"

Marven, mejor conocida como “Lady Tacos de Canasta”, anunció que rompió su relación en el restáurate Usharu, en la colonia Narvarte, pues señaló que sufrió de abuso por parte de sus exsocios.

Fue a través de sus redes sociales que Marven dio a conocer la noticia, donde además dijo que no ha podido atender a los comensales como quisiera, pues muchas personas llegaban al restaurante y no tenían la atención que merecían.

“No he podido atender a los clientes como quisiera debido a que no me han dejado actuar. Los acuerdos no se cumplieron y transgredieron mi persona, con el tiempo se va a prendiendo que siempre hay gente que quiere abusar”, lamentó.

“No se me hace justo que abusen, entonces, es una forma de defensa también, pero estoy rodeada de gente hermosa que me ha protegido de toda maldad”, agregó.

Por ello, y para cuidar su imagen, Lady Tacos de Canasta, decidió terminar su relación con el restaurante.

Agregó que sus fans y comensales podrán encontrarla en Santa Veracruz #9, en el Centro Histórico, justo atrás del Palacio de Bellas Artes.