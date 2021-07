Novio de YosStop asegura que está siendo acusada por opinar de un VIDEO viral

Gerardo González, el novio de YosStop, rompió el silencio y envió un mensaje a los seguidores de su pareja, en el cual aseguró que los medios de comunicación han desinformado sobre el caso y que la influencer está siendo acusada por dar su opinión sobre algo viral.

“Sé que ha habido muchas dudas al respecto porque ha habido mucha información falsa alrededor, que algunas personas piensan algo que nada que ver”, inició.

Ante ello, Gerardo le dijo a los medios de comunicación que son libres de publicar lo que quieran, a consecuencia de exponer su seriedad.

“Ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran, porque al final eso es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa están exponiendo su seriedad informativa”, señaló.

YosStop "no tiene nada que ver" con violadores

Aseguró que YosStop no publicó, ni almacenó, comercializó, distribuyó o difundió el video de su acusante.

“Es más, Yoseline no conoce a ninguno de los involucrados y obviamente no estaba presente el día en que grabaron ese video, no tiene nada que ver con esa situación, es completamente ajena. Solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando”, lamentó.

“Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave”, sentención.

Finalmente, aseguró que no puede compartir detalles sobre el proceso que enfrenta su pareja para no “entorpecerlo”.