Elecciones 2021: "Lady Tacos de Canasta" busca diputación en CDMX

"Lady Tacos de Canasta" busca participar en las elecciones de este año por una diputación local por el distrito 32 en Coyoacán, en Ciudad de México (CDMX). La afamada indígena trans pretende luchar por los derechos LGBT y de los trabajadores informales.

La vendedora de tacos será abanderada por Equidad, Libertad y Género (Elige), una pequeña agrupación política de reciente creación.

¿Cómo aparecerá Lady Tacos de Canasta en la boleta electoral?

De acuerdo con la vendedor, aparecerá en las boletas tanto con su nombre Juan Francisco Martínez como con el de "Lady Tacos de Canasta".

"Es mi manera de demostrar al mundo mi dualidad de género", aseguró Marven, quien, a la fecha, contabiliza cientos de miles de seguidores en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, lo cual, dijo, será aprovechado para impulsar su campaña.

también puedes leer Primero fue “Lady Tacos de canasta”, ahora policías confiscan hierbas de mujer mayor

¿Dónde nació "Lady Tacos de Canasta"?

Juan Francisco Martínez nació en el estado sureño Oaxaca y es de origen mixteca. Se identifica con la tradición indígena zapoteca de los muxes, un término para referirse a alguien nacido biológicamente como un hombre, pero que adopta una identidad que mezcla características masculinas y femeninas.

"Toda la vida he sido señalada por mi orientación sexual y he sido perseguida por vender en la vía pública. ¿Por qué no luchar, por qué no alzar la voz?", dijo la vendedora de tacos de 36 años, quien suele ofrecer sus productos peinada con trenzas y luciendo coloridos vestidos típicos del sureste mexicano.

Se hizo popular en 2016 tras la difusión de un video en el que aparece de larga cabellera y minifalda gritando para atraer clientes con una voz aguardentosa: "¡Tacos de canasta, tacos!", una variante del icónico alimento mexicano, lo que le valió su sobrenombre en las redes sociales.

Su fama creció más tarde cuando protagonizó un capítulo de la serie documental de Netflix "Las crónicas del taco", donde narra cómo inició desde pequeña en el negocio familiar y las vicisitudes de viajar por la enorme Ciudad de México buscando clientes montada en su bicicleta con un cesto repleto de tacos.

Con información de Reuters.

Video recomendado sobre las elecciones de 2021