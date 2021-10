Lapizito rompe el silencio y niega que su papá golpeara a Gomita por descubrir infidelidad

Fredy, el hermano de Gomita conocido como Lapizito, rompió el silencio sobre la demanda que puso la influencer a su papá Alfredo Ordaz Barajas por violencia.

Lapizito publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que dijo que él prefería mantener su vida en privado. Lapizito comentó que el día que el papá de Gomita la golpeó, él no estaba en la casa.

“Cuando estaba pasando esa situación yo estaba grabando un video de Soy Fredy, estaba grabando un video que no salió, traté de llegar lo más rápido a mi casa y cuando llegué ya no había nadie de mi familia, entonces yo no sé realmente lo que pasó ese día”, dijo Lapizito.

Lapizito dice que es falso lo de la infidelidad del papá de Gomita Foto: Especial

Asimismo, Lapizito mencionó que en las redes sociales han surgido chismes, por lo que negó que el problema que ocurrió entre Gomita y su papá haya sido por una infidelidad de parte de Alfredo Barajas.

“Son tantas cosas que si mi novia, que si la hermana de la novia que se metió, que lo agarraron. Discúlpenme por tirarles el teatrito, pero eso es totalmente falso, o sea nada que ver”, comentó Lapizito.

Finalmente, el hermano de Gomita dijo que él solo espera ver bien a su familia y que todo lo que está pasándolo deja en manos de dios.

¿De dónde surgió lo de la infidelidad del papá de Gomita?

El programa De Primera Mano reveló las posibles causas por las que Alfredo Ordaz Barajas, habría golpeado a Gomita.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, Gomita fue golpeada porque se destapó la infidelidad de su papá y el problema vino cuando la mamá de Gomita le reclamó al hombre. Al parecer el papá de la también modelo tendría un romance con la hermana de la novia de su hijo Lapizito.

“La realidad nos enteramos que el señor violento es el papá de Gomita, Lapizito y Lapizin, anda con la… o sea Fredy que es Lapizito, tiene una novia, y el papá anda con la hermana de la novia de Fredy. El papá anda con la cuñada de Fredy. El papá novia de la hermana de Fredy”, dijo Gustavo Adolfo Infante en el programa.

“La mamá le reclamó (y el papá) le puso una madri… de aquellas, entonces se metió Gomita a defenderla y le puso una madri… a Gomita”, explicó Gustavo en el programa.

KR