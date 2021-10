Gomita reaparece tras denunciar a su papá por violencia: "Vivo con inseguridad"

La influencer Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, apareció nuevamente en las redes sociales para hablar, luego de haber denunciado a su papá por violencia.

A través de sus historias de Instagram Gomita dijo que no dará declaraciones a los medios, ya que se encuentra en el proceso legal contra su padre.

“Me siento muy orgullosa de tener el valor simplemente de hablar. Me han marcado de muchísimos medios, pero espero entiendan que esto es un tema que se tiene que hacer legalmente y que así lo voy a hacer y con el favor de dios todo esto va a tener una justicia”, dijo Gomita en la red social.

Gomita dijo que aunque esté pasando por esta situación no la van a ver tumbada, además de que quiere enviar el mensaje de que no están solas las mujeres.

¿Gomita teme por su seguridad a causa de su papá?

Asimismo, la modelo e influencer dejó ver que teme por su seguridad, pese a que las autoridades impusieron una orden de restricción a su papá, Alfredo Ordaz Barajas.

“El día de hoy estoy aquí como siempre sonriendo, estoy muy bien, despreocúpense, simplemente que lo hice público porque cualquier cosa que me llegue a pasar quiero… que en este momento se haga justicia”, dijo Gomita.

“Yo vivo con un poquito de inseguridad, no les voy a mentir, me siento un poquito intranquila, pero sé que dios está conmigo, que no estoy sola y no me va a abandonar y que después de la tormenta viene la calma”, concluyó Gomita su mensaje en redes sociales.

