¿Quién es Alfredo Ordaz Barajas, el papá de Gomita que ella denunció por violencia? (FOTOS)

La influencer Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, denunció a su papá ante las autoridades por maltrato físico y psicológico.

A través de su cuenta de Instagram Gomita publicó un video que data de septiembre pasado en el que denunció que si papá la golpeaba constantemente y la última vez fue por defender a su mamá.

Finalmente, en una historia de Instagram, Gomita informó que ella puso una denuncia ante las autoridades contra su padre.

Gomita y su papá Foto: Especial

“Puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato tanto físico como psicológico”, se lee en la publicación de la modelo.

¿Quién es Alfredo Ordaz Barajas, papá de Gomita?

A través de Instagram y de YouTube, Gomita ha presentado a los miembros de su familia, además de sus famosos hermanos que son conocidos en el medio igual que ella.

En sus historias y videos, Gomita ha puesto fotos de su papá, incluso tiene un video en YouTube junto a él.

Gomita compartió una foto de sus papás en Instagram hace tiempo Foto: Especial

Poco se sabe de Alfredo Ordaz Barajas, hasta hace unas semanas Gomita había dicho que su papá se dedica al circo, igual que sus hermanos, y que ahora que se están reactivando las actividades tras la pandemia, su papá se dedicaba a buscar fechas en las que cuáles la familia se pudiera presentar en el circo.

Desde hace semanas surgió el rumor de que el papá y la mamá de Gomita se habían separado, ya que tampoco aparecían juntos en las fotos del Instagram de la señora.

KR