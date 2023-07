Laura G habla de su salida de 'Venga la Alegría' ¿Confirma despido? (VIDEO)

Hace unos días se dio a conocer que Laura G tendría los días contados en “Venga la Alegría”, motivo por el cual la conductora rompió el silencio y habló acerca de su salida del matutino, pronunciando una serie de declaraciones que han dado mucho de qué hablar.

Cabe recordar que fue Alex Kaffie quien dio a conocer que Laura G se “Venga la Alegría” y que su último día será el próximo 28 de julio.

Y aunque Laura G había estado muy hermética al respecto, una de sus compañeras confirmó que la famosa se va del programa de TV Azteca.

Flor Rubio ofreció una entrevista a Fórmula Espectacular en la que dio los detalles de lo que Laura G habrá después de dejar las filas de “Venga la Alegría”; no obstante, remarcó que su salida del programa aún no es oficial.

“Aunque todavía no es oficial y seguramente se hará oficial la próxima semana, pues sí, podemos decirles que efectivamente… que nuestra Laura termina su ciclo en Venga la alegría, la próxima semana. El 28 de julio”, dijo.

“Su plan es irse a Monterrey, tiene ganas de ir a Argentina con su esposo y para evitar los rumores en redes, les estoy dando la versión real, no se peleó con la conductora, su contrato terminaba en julio y ella tomó la decisión de no renovarlo”, añadió.

¿Laura G confima su salida de Venga la Alegría?

Ante ello, el encargado de redes de “Venga la Alegría” hizo una transmisión del detrás de cámaras del programa, en el que puso a Laura G a hablar con sus fans.

Durante la charla, la famosa recibió cumplidos e insultos, además de algunas preguntas sobre su vida y gustos.

Sin embargo, la que más llamó la atención fue una que decía: ‘¿es cierto que te vas a ir del programa?’, ante lo cual Laura G no pudo más que contestar con aparente honestidad.

“O sea, mañana vengo, sábado también, el día que me vaya… ósea así cuando desde que entré, yo les voy a decir, y te digo que no voy a tener ningún problema en decir… pero estoy muy acostumbrada a que me inventen cosas, entonces ya les contaré”, pronunció Laura G de manera ambigua.