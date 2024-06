Laura G es operada de emergencia ¿Está grave su salud o ya mejoró?

Tristes noticias para toda esa gente que considera a Laura G como una conductora relevante para la tv mexicana, pues se dio a conocer que fue hospitalizada y operada de emergencia por un duro y peculiar motivo: fue al hospital porque pensó que estaba embarazada debido a un retraso en su ciclo menstrual… pero lo que en realidad tenía era algo digno de una película de terror.

Fue a través de sus historias de Instagram que Laura G dio a conocer la noticia de su hospitalización. AL inicio narró que decidió ir al ginecólogo porque pensó que su útero podría estar gestando una copia genética de ella y su pareja.

Para su muy mala suerte el doctor le dijo que no estaba embarazada, sino que tenía otra cosa creciendo en el interior de su ovario y alimentándose de ella: un quiste gigante. Esto la alarmó porque tenía que ser operada y su esposo estaba en Cancún en medio de un huracán y no podía llegar al hospital.

"Era un quiste gigante que había crecido muy, muy grande, y me dijo que no me podía dejar salir", explicó.

Operaron a Laura G al otro día y le encontraron no uno sino dos quistes, de los cuales uno estaba a punto de reventar.

Para su suerte, la cirugía fue un éxito y le ha dado a sus fans actualizaciones de su estado de salud, como que actualmente está en reposo total.

"En reposo como me indicaron, viendo películas, con mis queridos, con muchos mensajes muy bonitos, detalles, flores, globos. Hubo algunos que me mandaron que no pusieron tarjeta", narró.

Para fortuna de la gente que la quiere, Laura G dijo que hoy está bien: "Todo es energía, rodéate de lo que te da paz". Queda esperar a que sea dada de alta y cuente con detalle cómo fue su sentir al enterarse que el bebé que pensaba que estaba esperando en realidad eran dos crecimientos anormales en sus entrañas.