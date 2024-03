Laura Pausini alza la voz contra la violencia a la mujer

Como parte de su gira de 30 años de trayectoria, la cantante italiana Laura Pausini pisó la noche del sábado el escenario de la Arena CDMX, después de seis años de no presentarse en México. Durante tres horas, cinco cambios de vestuario, bailarines, visuales y alrededor de treinta canciones, la intérprete ofreció un recorrido por todos sus éxitos, acompañados de mensajes y material audiovisual donde incita a la reflexión sobre el cuidado de nuestro planeta, además de alzar la voz para erradicar la violencia de género.

Fue a las 21:00 horas cuando Laura Pausini apareció sobre el escenario detrás de una cortina transparente, ante las primeras tonadas del tema “El primer paso en la luna”, que forma parte de su nuevo material discográfico Almas paralelas. Ante un público entregado y eufórico por ver a la ‘italiana más mexicana’ como se autonombra, el show continuó con temas como “Durar” y “Un buen inicio”; así como de un popurrí que incluía los éxitos: “Todas las veces”, “Verdades a medias”, “Yo canto” y “Emergencia de amor”.

Buenas noches México, estoy emocionada de regresar a este escenario después de seis años, que es el más grande en el que me he presentado en este continente. Esta noche voy mostrarles a través de videos, un resumen de momentos importantes de mi carrera. Contaré anécdotas que he vivido a lo largo de estos 30 años, mostrando quién soy yo realmente. Los tiempos han cambiado, y a través de las redes sociales la gente juzga sin conocer la verdad; esta noche muestro lo que soy en el escenario, y los invito a ser más empáticos, ya que todos merecemos ser tratados a lo máximo

En la segunda etapa del concierto, Pausini mostró su lado más personal, al interpretar canciones que compuso a su hija Paola Carta, así como el tema inspirado en su relación con el guitarrista Paolo Carta. “Escucha atento”, “Almas paralelas”, “Entre tú y mil mares”, “Como si no nos hubiéramos amado” y “Primavera anticipada”, fueron las siguientes canciones, para después hacer una pequeña pausa para tomar un poco de oxígeno a través de una mascarilla, ya que resaltó que la altura de la Ciudad esta vez le afectó un poco.

¡Necesito oxígeno! Estos seis años de no haber venido a México están haciendo que la altura me ponga así. Si me desmayo no importa, pero yo aquí sigo